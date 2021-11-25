«ЭнергосбыТ Плюс»: приставы конфисковали BMW X5 у неплательщика за тепло

142

Судебные приставы при участии представителей АО «ЭнергосбыТ Плюс» конфисковали кроссовер BMW X5 у жителя Промышленного района Самары, накопившего свыше 200 тысяч рублей долга за тепло. Теперь у злостного неплательщика есть 5 дней на полное погашение задолженности перед энергетиками, иначе автомобиль будет выставлен на торги.

Клиент принципиально не оплачивал коммунальные платежи с 2019 года. Его неоднократно предупреждали о риске серьезных последствий, но все обращения энергетиков и приставов он проигнорировал. Причем пожаловаться на низкий доход неплательщик не может: в его собственности помимо BMW X5 находятся также автомобили Priora и ГАЗель.

«В рамках исполнительного производства, в рамках которого представители ФССП конфисковали автомобиль жителя Промышленного района, объединены как долги перед поставщиком тепла, так и штрафы по административным правонарушениям на сумму 150 тысяч рублей. Таким образом, неплательщику теперь предстоит исполнить все свои обязательства, а также оплатить работу эвакуатора», - руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Компания призывает своих клиентов своевременно и в полном объеме оплачивать тепловую энергию, чтобы исключить неприятные последствия. Сделать это можно на сайте компании или в Личном кабинете клиента.

Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»