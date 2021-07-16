«ЭнергосбыТ Плюс» приготовил приятные бонусы для самарских клиентов

Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
Она выполнила свою задачу. Кроме того, в городе наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом и хорошая динамика по вакцинации.
Собянин отменил систему обязательных QR-кодов в Москве
В настоящее время выполняется сборка каркаса.
В селе Светлый ключ Красноярского района возводится новый ФАП
Вместительный шоу-рум площадью 792 кв. м позволяет экспонировать полный модельный ряд автомобилей LADA.
В Нур-Султане открылся новый дилерский центр LADA
15-16 июля в ходе организованных мероприятий более 35 представителей регионов будут делиться лучшими практиками развития технологических проектов.
Технопарк «Жигулевская долина» принимает выездную Школу регоператоров «Сколково»
Это не просто государственные атрибуты, это культурная ценность и гордость самарцев.
17 июля День самарской символики: герб, флаг и гимн – это отличительные знаки нашего региона от других субъектов
Финансовые услуги Гарантийного фонда – одна из наиболее популярных мер поддержки предпринимателей.
Региональный гарантийный фонд помог предпринимателям привлечь 1,2 млрд рублей
В связи с производством работ﻿ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Степана Разина в Самаре временно ограничат движение транспорта
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.17
-0.05
EUR 87.57
-0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
ЭкоСтройРесурс: Сдай макулатуру – помоги семьям с паллиативными детьми
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» приготовил приятные бонусы для самарских клиентов

16 июля 2021 16:48
141
Клиенты энергокомпании смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию врача или портрет, сделанный профессиональным художником.

В честь 10-летия АО «ЭнергосбыТ Плюс» организовал «Дни здоровья» в крупнейших самарских офисах обслуживания (ОПИОК). До конца июля клиенты энергокомпании, пришедшие в ОПИОК для решения своих вопросов, смогут принять участие в беспроигрышной лотерее, получить бесплатную консультацию врача или портрет, сделанный профессиональным художником.

Офисы обслуживания в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани встретили своих посетителей праздничным оформлением. Крупнейшие клиентские центры в областной столице - на ул. Мориса Тореза, 101 «а»; ул. Революционной 101, «б» и ул. Мирной, 162 – приготовили для горожан приятные бонусы. Здесь можно будет стать участником беспроигрышной лотереи, призы в которой поднимут настроение и повысят иммунитет. Врач-ординатор клиник Самарского медицинского университета проверит всем желающим давление, измерит рост и вес и даст бесплатную консультацию по гармоничному питанию. Также праздничное настроение поможет создать художник-портретист, позирование которому скрасит короткое ожидание встречи с консультантом ОПИОК.

«Для нас 10-летний юбилей – это не только повод подвести итоги развития компании и наметить планы на будущее. Это возможность поблагодарить своих клиентов за платежную дисциплину, поддержку всех наших нововведений в обслуживании. Мы приготовили для горожан множество приятных сюрпризов. Уверен, что юбилейные мероприятия сделают посещение наших крупнейших офисов обслуживания приятнее, а все вопросы по работе компании будут оперативно разрешены», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Праздничные мероприятия в самарских офисах энергокомпании продолжатся до конца июля.

 

 

Теги: бонусы ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за все три летних месяца.
15 июля 2021, 20:48
В Самарской области определены первые победители акции «На дачу без долгов!»
Его победителями стали 20 горожан, авансом оплативших тепловую энергию за все три летних месяца. ЖКХ
544
Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий.
12 июля 2021, 17:17
Осталось всего 7 дней до завершения приема заявок на участие в конкурсе «Лучшие УК и ТСЖ»
Победители акции в этом году получат в подарок сертификаты на приобретение материалов и техники для обслуживания придомовых территорий. ЖКХ
716
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе.
07 июля 2021, 17:57
Акция «На дачу без долгов!» ставит рекорды по сборам просроченной задолженности за тепло
Ее победители получат от энергокомпании подарки для отдыха на природе. ЖКХ
846

В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил ужесточить борьбу с браконьерством в лесах и на водоемах региона.
16 июля 2021  18:37
Дмитрий Азаров провел заседание общественного совета по экологической безопасности региона
40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
16 июля 2021  13:40
Оранжевый уровень опасности объявлен в Самарской области
231
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
16 июля 2021  11:56
Виктор Полянский: «При такой конкуренции избирательным комиссиям и наблюдателям придется работать в напряженных условиях»
540
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов
16 июля 2021  11:33
Дмитрий Азаров возглавил общеобластной список кандидатов "Единой России" на выборы в Самарскую губернскую думу
331
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
16 июля 2021  11:29
В Самаре с 22 июля ограничат движение по улице Авроры
258
Весь список