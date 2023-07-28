«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает на работу в свои подразделения в Тольятти

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» информирует жителей Тольятти об открытых вакансиях в ряде подразделений компании. Соискателям предлагается стабильная заработная плата, корпоративный пакет социальных льгот, развитая корпоративная культура и возможности для построения карьеры в энергетике и ЖКХ.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» является агентом по начислению и сбору денежных средств ПАО «Т Плюс» - одного из крупнейших энергохолдингов России, который работает в 16 регионах страны.

Жителей Тольятти могут заинтересовать следующие вакансии от энергосбытовой компании:

- специалист по работе с клиентами (ул. Горького, д. 27А; прием и регистрация входящих обращений, консультация клиентов);

- инженер тепловой инспекции (ул. Горького, д. 27А; оценка качества энергоресурсов, контроль эксплуатации теплопотребляющих установок);

- экономист (ул. Коммунальная, д. 29; востребование задолженности за поставленные энергоресурсы, оформление актов сверки);

- инженер отдела экологического контроля (ул. Воскресенская, д. 11; проверки соблюдения нормативов состава сточных вод, выполнение расчётов платы клиентам за негативное воздействие).

Ознакомиться с вакансиями группы компаний «Т Плюс» в Самарской области можно на официальном сайте www.tplusgroup.ru/company/vacancies/regiony/samarskaja-oblast/ или по телефонам (846) 279-66-07 (ЭнергосбыТ Плюс), (846) 279-64-57, 279-61-62 (Т Плюс).