«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие во втором этапе акции «Офис в кармане»

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что в Самарской области продолжается акция «Офис в кармане». До 30 сентября 2023 года у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность стать ее участником. Трое победителей первого этапа уже получили свои суперпризы – смартфоны.

Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй – с 1 июля по 30 сентября 2023 года.

«Переход на электронный платежный документ привлекает все больше внимания со стороны наших клиентов: на сегодняшний день уже свыше 57 тысяч клиентов энергокомпании отказались от бумажных квитанций. Данная услуга позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло», - отметила руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.