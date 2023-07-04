«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает клиентов принять участие в акции «Экодесант» и внести вклад в сохранение природы

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«ЭнергосбыТ Плюс» приглашает жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани присоединиться к акции «Экодесант», поддержать бережное отношение к природе. Клиенты компании могут сдать отработанные элементы питания в целом ряде офисов обслуживания «ЭнергосбыТ Плюс».

С 2020 года энергетики принимают отработанные батарейки в пяти офисах обслуживания клиентов: в Самаре по ул. Маяковского, 15 и ул. Революционной, 101б, в Тольятти по ул. Мира, 76, в Сызрани на проспекте 50 лет Октября, 24, в Новокуйбышевске на Ленинградской, 4а. По мере наполнения боксов элементы питания передаются в специализированную организацию для переработки.

«Сотрудники компании принимают участие в целом ряде экологических мероприятий – от высадки леса до субботников в городах присутствия. Призываем клиентов участвовать таких акциях, как «Экодесант» и «Офис в кармане», тем самым внести посильный вклад в сохранение природы региона», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.



Напомним, что с 1 мая в Самарской области проходит акция «Офис в кармане». Клиенты энергокомпании, отказавшиеся от получения бумажных платежных документов, автоматически становятся ее участниками. Для них пройдет два розыгрыша призов: победители получат смартфоны. Подробнее об акции можно узнать на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.