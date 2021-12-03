«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил победителей акции «Надежный партнер-2021»

133

В Самаре состоялось торжественное награждение победителей акции «Надежный партнер», которую в этом году впервые провел Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». Самых добросовестных бизнес-клиентов отметили в рамках празднования 10-летнего юбилея энергокомпании.

АО «ЭнергосбыТ Плюс» обслуживает в общей сложности более 13 тысяч юридических лиц на территории Самарской области. Эксперты энергокомпании оценили качество взаимодействия с клиентами по трем группам юридических лиц – крупный, средний и малый бизнес. В общей сложности в рамках премии «Надежный партнер» энергетики отметили 30 добросовестных предприятий и организаций.

«Для нас деловая премия «Надежный партнер-2021» - это возможность сказать «спасибо» тем клиентам, кто в полном объеме выполняет обязательства перед поставщиком тепла и тем самым вносит большой вклад в развитие и процветание региона», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Финалисты бизнес-премии «Надежный партнер-2021»:

«Крупный бизнес»

ПАО «Банк ВТБ», ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ», АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», АО «Арконик СМЗ», ПАО «Гидроавтоматика», АО «Самаранефтегаз», ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», АО «СНПЗ», ООО «Волжские коммунальные системы»;

«Средний бизнес»

АО «Самара-Лада», ООО «Авангард ТЛТ», ООО «Лента», АО «ПО КХ», ООО «Центральный рынок», ПАО «Самараэнерго», ООО «ПК Фабрика качества», АНО ДО «Планета детства «Лада», ООО «Нова», АНО «Академия футбола «Крылья Советов»;

«Малый бизнес»

ООО «ВИТМАШ», ООО «ИНДУСТРОЙМАШ», ООО «Аврора-Авто», ООО «Таурас», ИП Иванова Светлана Александровна, ООО «РосБизнесНедвижимость», ООО «ПрофСтрой-Монтаж», ИП Вейман Валентина Ивановна, АО «Хлеб», ТСЖ «Сахалинец-14», ИП Королева Валентина Александровна.

Также в ходе мероприятия были вручены награды победителям акций «Лучшая УК и ТСЖ» и «В Новый год – без долгов!» для юридических лиц. В общей сложности «ЭнергосбыТ Плюс» в рамках бизнес-премии отметил платежную дисциплину и выполнение обязательств перед поставщиком тепла 140 различных компаний Самарской области.