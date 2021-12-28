«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с наступающим Новым годом

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В последние дни уходящего года в офисах обслуживания АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самаре прошла акция «Ты + Новый год». Энергетики угощали своих клиентов мандаринами и дарили календари на 2022 год с полезными советами.

Кроме того, специалисты офисов обслуживания напоминали жителям о возможности принять участие в праздничном розыгрыше. Для этого достаточно не иметь долгов за тепло и оплатить рекомендуемую сумму за декабрь в рамках акции «В новый год – без долгов!» По результатам розыгрыша призов 500 счастливчикам будут зачислены на лицевые счета по 1 000 рублей.

«Встречать Новый год лучше с хорошим настроением и при полном отсутствии задолженности за коммунальные платежи. Более того, жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани могут выгодно оплатить декабрьское потребление, получив при этом в случае победы кэшбэк от энергетиков», - рассказал директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подведение итогов акции «В новый год – без долгов!» состоится в феврале 2022 года. Подробные сведения об акции размещены на официальном сайте филиала samara.esplus.ru.

Фото: pixabay