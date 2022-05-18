«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета тепла до 25 мая

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Клиенты Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» могут передать данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения до 25 мая 2022 года. Сделать это можно в любое удобное время, используя дистанционные каналы энергокомпании.

В частности, жители региона могут воспользоваться автоматизированной телефонной системой для передачи данных индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения:

- 8 (8462) 54-16-59 (для жителей Самары);

- 8 (800) 700-80-77 (для жителей Тольятти и Новокуйбышевске, получающих квитанции от ПАО «Т Плюс»);

- 8 (8482) 95-77-85 (для жителей Тольятти, получающих квитанции от ЕРЦ г.о.Тольятти);

- 8 (8464) 33-50-28 (для жителей Сызрани).

Кроме того, клиентам доступен целый ряд онлайн-каналов энергокомпании:

- Личный кабинет (требуется регистрация);

- вкладка «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- QR-код на квитанции;

- онлайн-чат на сайте;

- мессенджеры Telegram (@Esplusbot) и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»);

- социальная сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

«Наши сервисы позволяют круглосуточно быть на связи с энергокомпанией и оперативно решать все возникающие вопросы. Своевременная передача данной информации позволит при формировании квитанций за очередной период отразить актуальные начисления», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.