«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от почти 12 тысяч жителей региона

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Почти 12 тысяч жителей Самарского региона получили квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС. Для того, чтобы в платежных документах были отражены актуальные сведения индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в энергокомпанию данные о поверке своих измерительных приборов.



Напоминаем, что быстро передать необходимые документы после поверки можно через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/feedback/ или посетив любой из офисов обслуживания клиентов. Но лучше заранее спланировать свой визит в компанию, выбрав наименее загруженный по посещениям период месяца https://samara.esplus.ru/offices/. Кроме того, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут на сайте поставщика, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС и направить обращение в компанию.



«Рекомендуем нашим клиентам произвести поверку счетчиков, чтобы вновь получать квитанции за горячее водоснабжение по фактически потребленному объему ресурсов. Это позволит гражданам контролировать расход горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия. Предупреждения приближающемся истечении срока поверки в обязательном порядке публикуем в наших квитанциях», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.