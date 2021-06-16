«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от почти 12 тысяч жителей региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
Коллектив театра «Аленький цветочек» вот уже более 15 лет радует своим творчеством и неповторимым стилем поклонников.
На сцена САТОБ  детский театр кукол «Аленький цветочек» покажет благотворительный спектакль «Принц и нищий»
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
За десять лет существования центр оказал 9 миллионов услуг.
МФЦ Самары отмечает юбилей
Гарантийный фонд Самарской области запустил новую программу.
Самозанятые Самарской области могут воспользоваться микрозаймом до 500 тысяч рублей
Форум – традиционно главная в РФ площадка для обмена опытом в сфере бережливого производства и тиражирования лучших практик повышения производительности труда.
Предприятий Самарской области стали участниками федерального форума «Производительность 360»
Интервью.
Игорь Осинькин - о сборах «Крыльев», Чемпионате Европы и календаре РПЛ
Рекомендуется употребление до 2-3 литров прохладной, негазированной воды равномерно в течение дня.
Минздрав СО: рекомендации для населения в условиях жары
Наиболее значимые из них произошли в Самаре и Красноармейском районе.
За прошедшие сутки спасатели 11 раз привлекались для тушения пожаров в регионе
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.03
0.2
EUR 87.35
0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
«Гонка Героев» пройдет 19 июня в Самаре
В Самаре прошел региональный этап молодежного чемпионата ПФО по «Что? Где? Когда?»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«ЭнергосбыТ Плюс» ожидает документы по поверке счетчиков ГВС от почти 12 тысяч жителей региона

16 июня 2021 14:18
174
Быстро передать необходимые документы после поверки можно через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Почти 12 тысяч жителей Самарского региона получили квитанции, рассчитанные по нормативу потребления ГВС. Для того, чтобы в платежных документах были отражены актуальные сведения индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения, клиентам следует направить в энергокомпанию данные о поверке своих измерительных приборов.

Напоминаем, что быстро передать необходимые документы после поверки можно через форму обратной связи на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru/feedback/ или посетив любой из офисов обслуживания клиентов. Но лучше заранее спланировать свой визит в компанию, выбрав наименее загруженный по посещениям период месяца https://samara.esplus.ru/offices/. Кроме того, клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут на сайте поставщика, не выходя из дома, уточнить имеющуюся задолженность по услугам отопления и ГВС и направить обращение в компанию.

«Рекомендуем нашим клиентам произвести поверку счетчиков, чтобы вновь получать квитанции за горячее водоснабжение по фактически потребленному объему ресурсов. Это позволит гражданам контролировать расход горячей воды и в дальнейшем планировать энергосберегающие мероприятия. Предупреждения приближающемся истечении срока поверки в обязательном порядке публикуем в наших квитанциях», - отметил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

 

Теги: ГВС ЭнергосбыТ Плюс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В него вошли 14 организаций Самарской области.
11 июня 2021, 15:19
«ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий региона с высокой платежной дисциплиной
В него вошли 14 организаций Самарской области.   ЖКХ
661
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе.
03 июня 2021, 17:22
В Самарской области «ЭнергосбыТ Плюс» запустил новую акцию «На дачу – без долгов»
Жители региона, имеющие договор с энергокомпанией, получили возможность выиграть подарки для отдыха на природе. ЖКХ
745
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май
02 июня 2021, 10:44
Клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» уже доступны квитанции на оплату тепловой энергии за май
Примечательно, что многие горожане и организации и вовсе отказываются от бумажных квитанций. ЖКХ
576

В центре внимания
Во время рабочей поездки в регион Николай Патрушев провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности.
16 июня 2021  17:44
Дмитрий Азаров инициировал создание координационного совета по вопросам экологии 
64
Николай Патрушев и Дмитрий Азаров обсудили вопросы противодействия терроризму и экстремизму на территории региона.
16 июня 2021  14:42
В Самару с рабочим визитом прибыл Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев
192
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
16 июня 2021  12:47
Дмитрий Азаров поручил провести ревизию медучреждений, оборудования и запасов лекарств в Самарской области
426
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
16 июня 2021  11:22
Самарские НКО лидеры конкурсного отбора Фонда президентских грантов
185
В Самарской области завершена посевная кампания
16 июня 2021  11:11
В Самарской области завершена посевная кампания
187
Весь список