«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучших среди старших по многоквартирным домам

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает председателей советов многоквартирных домов (МКД) региона к участию в акции «Старший по дому — надёжный партнёр». У граждан, представляющих интересы жильцов, впервые появилась возможность получить достойную оценку своих организаторских способностей.

В 2022 году акция «Старший по дому — надёжный партнёр» стартует сразу в 15 регионах страны, где работает компания «Т Плюс». Среди основных критериев оценки своевременная оплата коммунальных платежей в доме, отсутствие задолженности за уже поступившие ресурсы в МКД, а также активность использования дистанционных сервисов энергокомпании жильцами, например, переход на электронные квитанции. Причем АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет отмечать лидеров среди управдомов как в отдельных номинациях, так и в целом выберет «Лучшего старшего по дому».

Претенденты на победу уже сегодня могут направить свои заявки на участие в акции на почту samara@esplus.ru. Прием заявок продлится до 5 августа 2022 года, после чего всем участникам будет предоставлен период до 15 сентября, когда каждый из них сможет проявить свои организаторские таланты. Итоги акции будут подведены в конце октября 2022 года.

«Активные жители, выступающие сегодня в роли управдомов, решают важные вопросы обеспечения комфорта жильцов МКД. Выстраивая конструктивное взаимодействие с поставщиком тепловой энергии, эти специалисты вносят существенный вклад в надежное прохождение отопительного сезона. Самых грамотных и ответственных старших по домам мы намерены отметить ценными призами», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В целом энергетики выберут победителей в пяти номинациях: «Платежная дисциплина», «Народный контроль», «Технологии для экологии», «В ногу со временем» и «Лучший старший по дому». За новостями об акции «Старший по дому — надёжный партнёр» можно следить на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».