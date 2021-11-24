«ЭнергосбыТ Плюс» определил «Лучшие УК и ТСЖ» Самарской области

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Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» определил финалистов акции «Лучшие УК и ТСЖ». В этом году в число победителей вошли 10 управляющих компаний и товариществ собственников жилья, работающих в Самарской области. Всего в конкурсе-2021 приняли участие 53 обслуживающие организации региона.

Эксперты энергокомпании оценивали платежную дисциплину претендентов, своевременность передачи ими показаний приборов учета и другие критерии. Наибольшее число заявок в этом году поступило в адрес «ЭнергосбыТ Плюс» от УК и ТСЖ из Самары и Сызрани.

Финалисты акции «Лучшие УК и ТСЖ» 2021 года:

ЖК «Революционная, 101А» (Самара);

ЖК «Физкультурная, 103» (Самара);

ЖК «Печёрская, 25» (Самара);

ЖК «Печёрская, 29» (Самара);

ЖК «Революционная, 101В» (Самара);

ООО «УК №1 ЖКХ» (Тольятти);

ТСЖ «ЗОЯ» (Новокуйбышевск);

ТСЖ «АРБАТ» (Новокуйбышевск)

ТСЖ №20 (Сызрань);

ТСЖ «Астраханское, 15А» (Сызрань).

«Перед нами стоял непростой выбор, поскольку многие обслуживающие организации региона добросовестно выполняют все обязательства перед поставщиком тепла. Те управляющие компании и ТСЖ, которые стали победителями акции, безусловно, лучшие из лучших! Надеюсь, их победа станет стимулом для коллег к участию в акции в следующем году», - подчеркнул директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

В подарок лучшим ТСЖ и УК будут вручены сертификаты на получение техники, необходимой для поддержания порядка на придомовой территории. Награждение состоится в декабре этого года.​