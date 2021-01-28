«ЭнергосбыТ Плюс» ограничит подачу тепла для 63 организаций-должников

159

В январе 2021 года Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» ограничил теплоснабжение для 16 клиентов - юридических лиц, накопивших задолженность перед поставщиком тепла. В общей сложности в список организаций региона, в отношении которых в январе запланированы ограничительные мероприятия, входят 63 компании с общим размером долга около 67 млн рублей.

В их число попали такие организации как АО «Тепличный» и МП г.о.Самара «ТТУ». В январе в отношении этих двух клиентов было введено частичное ограничение подачи тепла, после чего они полностью погасили свою задолженность (общая сумма долга превышала 10 млн рублей). На данный момент теплоснабжение этих организаций восстановлено в полном объеме.

«В настоящее время энергокомпания проводит целый комплекс мероприятий, направленных на взыскание долгов с этой группы клиентов. При этом введение частичного и полного ограничения теплоснабжения является наиболее эффективным инструментом воздействия на коммерческие организации. Например, в январе 33 из 63 организаций, в отношении которых было запланировано ограничение подачи услуг, полностью погасили свою задолженность перед энергетиками, не дожидаясь визита сотрудника теплоинспекции», - подчеркивает руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Илья Морозов.

Следует отметить, что возобновление теплоснабжения для ограниченных организаций будет произведено только после полного погашения задолженности перед «ЭнергосбыТ Плюс». Кроме того, данным клиентам будут выставлены счета на оплату мероприятий по отключению и подключению абонента. В некоторых случаях стоимость данных затрат может быть близка сумме задолженности за полученную тепловую энергию.