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«ЭнергосбыТ Плюс» назвал предприятия Самарской области с высокой платежной дисциплиной

30 августа 2021 11:36
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«ЭнергосбыТ Плюс» назвал предприятия Самарской области с высокой платежной дисциплиной

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» составил список предприятий и организаций региона, которые исправно выполняют свои обязательства перед поставщиком теплоресурсов. В него вошли 16 юридических лиц Самарской области.

В число наиболее добросовестных партнеров энергокомпании вошли АО «АРКОНИК СМЗ», АО «РКЦ «ПРОГРЕСС», ПАО «ОДК-КУЗНЕЦОВ», ЗАО «Самарский гипсовый комбинат», АО «Самара-Лада», ОАО Самарский завод «Экран», АО «Жигулевское пиво», АО «Самарская сетевая компания», ПОУ Самарская АШ ДОСААФ России, ПАО БАНК «ВТБ», ООО «Санаторий «Фрунзенец», ООО «Гостиница «Националь», ООО «Первая частная скорая помощь», ООО «Телерадиокомпания «СКАТ», АНО ВО Университет «МИР» и ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САМАРА».

«Благодаря добросовестному выполнению договорных обязательств и своевременным расчетам потребителей за ресурс энергетики могут в полном объеме вести подготовку тепловых сетей и оборудования ТЭЦ, ГРЭС и котельных к несению нагрузок в отопительный сезон, обеспечивать бесперебойную подачу тепла населению и предприятиям области», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Отметим, что выбор предприятий с высокой платежной дисциплиной производился из групп клиентов «Промышленность» и «Прочие». В общей сложности в них входит свыше 6 тысяч юридических лиц.

Теги: Т ПЛЮС ЭнергосбыТ Плюс

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