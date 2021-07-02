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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ об обязательных условиях для надежного прохождения зимы

2 июля 2021 12:27
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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ об обязательных условиях для надежного прохождения зимы

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» обращает внимание управляющих компаний и товариществ собственников жилья (ТСЖ) на необходимость выполнения ряда технических мероприятий в рамках подготовки многоквартирных домов (МКД) к отопительному сезону 2021-2022 годов. Данные требования определены рядом нормативных документов и утверждены приказами Минэнерго РФ.

В частности, летом обслуживающим организациям необходимо:

  • - провести гидравлические испытания и промывку внутридомовых систем для поиска и устранения дефектов;
  • - провести гидравлическую настройку путем установки сужающих устройств и наладки систем автоматического регулирования;
  • - осуществить герметизацию тепловых вводов;
  • - провести восстановление тепловой изоляции на трубопроводах для сокращения потерь тепловой энергии внутри дома.

Кроме того, одним из важнейших мероприятий в ходе подготовки многоквартирных домов к зиме является установка общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепла и горячей воды. В тех МКД, где обслуживающие компании не произвели установку ОДПУ самостоятельно, законодатели возложили обязанность выполнить данные работы на ресурсоснабжающие организации с последующим взысканием потраченных средств с собственников объектов.

«Установка общедомовых приборов учета позволяет собственникам помещений оценивать реальное потребление тепловой энергии. А в случае перехода на 1/7 у жильцов появляется возможность оплаты отопления по факту, только в зимний период. Более того, энергокомпания устанавливает на существующие ОДПУ устройства дистанционной передачи данных, которые позволят как энергетикам, так и обслуживающим организациям следить за параметрами поставляемых ресурсов. В комплексе все эти мероприятия призваны помочь горожанам сэкономить на оплате теплоресурсов», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Руководство энергокомпании призывает горожан занимать активную общественную позицию и контролировать свои УК и ТСЖ в части подготовки домов к предстоящей зиме! Все законные основания для такой проверки у граждан имеются.

 

Теги: приборы учета Т ПЛЮС ТСЖ

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