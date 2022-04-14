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«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил УК и ТСЖ о возможности досрочного завершения отопительного сезона 

14 апреля 2022 15:31
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Жилищные организации могут отрегулировать режим теплоснабжения внутри многоквартирных домов, снизив температуру в помещениях до комфортной.

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» направил управляющим компаниям (УК) и товариществам собственников жилья (ТСЖ) рекомендации по снижению затрат на тепловую энергию.

Жилищные организации в условиях повышения температуры наружного воздуха могут отрегулировать режим теплоснабжения внутри многоквартирных домов, снизив температуру в помещениях до комфортной. Для этого персонал УК и ТСЖ должен располагать необходимым оборудованием для этого - сужающими устройствами, балансировочными клапанами, системами автоматического регулирования теплопотребления и прочим.

Если жилищные организации считают нужным завершить подачу тепла в дома, то они могут подать заявку в энергокомпанию на досрочное завершение отопительного сезона. Данные мероприятия позволят снизить размер платежей за отопление.

Напомним, что отопительный сезон при централизованном теплоснабжении завершается по решению органов муниципальной власти. Основание для этого наступает, когда среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд превышает +8°С. Пока этот порог в Самарской области не достигнут, ТЭЦ, ГРЭС и котельные филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» продолжат отапливать многоквартирные жилые дома, предприятия и учреждения.

«За «погоду в доме» во многом ответственны управляющие организации. В их силах сделать теплопотребление многоквартирного дома максимально прозрачным и эффективным. Достаточно установить общедомовой прибор учета тепла, перейти на оплату по фактическому потреблению и приступить к реализации энергосберегающих мероприятий. Например, здания с погодозависимой автоматикой могут существенно снизить свое теплопотребление весной и осенью», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Отметим, что на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» проводится опрос общественного мнения, где жителям Самарской области предлагается выбрать оптимальный вариант оплаты теплоресурсов: равными долями в течение всего года или только в отопительный период.

Принять участие в опросе можно здесь

 

Теги: Т ПЛЮС

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