«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости контроля за исправным состоянием общедомового прибора учета тепловой энергии

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Около 950 объектов (в том числе 700 МКД), принадлежащих управляющим компаниям, бюджетным организациям и предприятиям Самарской области, требуют проведения поверки или ремонта приборов учета тепла. Пока этого не сделано, АО «ЭнергосбыТ Плюс» выставляет счета на оплату тепловой энергии не по показаниям, а исходя из:

-тепловой нагрузки объекта, по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям;

-утвержденного норматива потребления в МКД.



С информацией о причинах и списках адресов по которым показания приборов учета не были приняты к расчетам можно ознакомиться на сайте Подготовка к ОЗП | ПАО «Т Плюс» (tplusgroup.ru)

«Некоторые УК и ТСЖ недостаточно следят за этими приборами, в итоге плата за тепло начисляется жителям по нормативу. Аналогичная ситуация по промышленным, бюджетным и коммерческим предприятиям, ненадлежащая эксплуатация приборов учета потребителем приводит к расчету по нагрузке и возможно к убыткам для предприятия или бюджета РФ. Правильно установленный, принятый в эксплуатацию и функционирующий прибор, показания которого регулярно передаются для расчета начислений - это первый и самый важный шаг к экономии», - отметил технический директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Андрей Бикбаев.



Энергетики обращают внимание, что для возобновления расчета за тепло по показаниям счетчика необходимо направить заявку с приложением пакета соответствующих документов на электронную почту: samara@esplus.ru.