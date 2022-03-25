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«ЭнергосбыТ Плюс» начал приём показаний счетчиков через голосового помощника «Алиса»

25 марта 2022 11:46
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ЭнергосбыТ Плюс начал приём показаний счетчиков через голосового помощника Алиса

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает своим клиентам, что сегодня завершается прием показаний индивидуальных счетчиков тепла. Теперь это можно сделать с помощью голосового помощника Яндекса «Алиса».

Функция доступна в Яндекс.Браузере, Яндекс.Навигаторе и Яндекс.Лончере. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно произнести: «Алиса, запусти навык «ЭнергосбыТ Плюс». Далее следуйте инструкции голосового помощника:

1. назовите номер лицевого счета или телефона по запросу сервиса, чтобы идентифицировать себя;

2. подтвердите адрес, на который зарегистрирован лицевой счет;

3. выберете услугу;

4. назовите соответствующие показания. 

Информация сразу попадает в базу данных «ЭнергосбыТ Плюс». Общение с Алисой дублируется текстом на экране гаджета. Возможно также вводить информацию с помощью клавиатуры вашего устройства.

Сервис работает круглосуточно и доступен для клиентов – физических лиц «ЭнергосбыТ Плюс» Владимирского, Ивановского, Кировского, Оренбургского, Самарского, Саратовского, Свердловского, Удмуртского, Ульяновского филиалов и республик Марий Эл и Чувашии.

«ЭнергосбыТ Плюс» постоянно расширяет дистанционные сервисы для удобства своих клиентов: Личный кабинет, электронная квитанция, онлайн-оплата, возможность заключить договор и оформить рассрочку оплаты на сайте, чат-бот «Светлана» для решения текущих вопросов. Теперь с голосовым помощником «Алиса» передать показания счетчиков стало еще проще.

 

Теги: Т ПЛЮС

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