ЭнергосбыТ Плюс и ЕЭС – Гарант презентовали клиентам из 36 регионов новые тренды энергорынка

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» и ООО «ЕЭС – Гарант» (входит в Группу «Т Плюс») впервые провели межрегиональный Zoom-семинар для 207 ключевых клиентов из 36 регионов РФ. Компании презентовали новые тренды энергорынка страны, современные энергоэффективные решения, а также рассказали про изменения в законодательстве. Отдельное внимание было уделено ESG-повестке.

В 2021 году компания вступила в некоммерческую организацию I-REC Standard Foundation и получила право приобретать «зеленые» сертификаты ВИЭ I-REC и гасить их на своих клиентов. После погашения сертификатов I-REC клиенты могут подтвердить, что потребленная ими электроэнергия отвечает принятым в мире экологическими стандартам по социальной ответственности и снижению углеродного следа. Сегодня услуга востребована, и на 2022 год прогнозируется повышение спроса на нее.

«Сегодня АО «ЭнергосбыТ Плюс» стремится развивать партнерские отношения со своими клиентами, не ограничиваясь базовыми услугами. На таких мероприятиях мы рассказываем об изменениях в законодательстве РФ, возможностях экономии на платежах за электроэнергию за счет внедрения современных технологий, последних изменениях в экологических стандартах. Первый межрегиональный семинар прошел успешно, мы увидели живую дискуссию и получили положительную обратную связь», − рассказал заместитель управляющего директора АО «ЭнергосбыТ Плюс» Алексей Семенов.