Энергетики «Т Плюс» завершили монтаж теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова

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Специалисты «Т Плюс» завершили замену теплосети по ул. Мичурина в районе ее пересечения с ул. Панова. В настоящее время на данном участке выполняется восстановление благоустройства для последующего открытия автомобильного движения.

Напомним, что энергетики «Т Плюс» с 27 июля устраняют дефект на теплосети, выявленный с помощью робота-диагноста. Этот диагностический комплекс обследует трубопроводы изнутри, выявляя коррозионные участки и определяя толщину стенок трубы в этих местах методом переменного намагничивания. В результате энергетики обновят 70 метров теплосети в двухтрубном исполнении.

Руководство «Т Плюс» приносит извинения жителям города за причиненные неудобства и призывает с пониманием отнестись к работам по подготовке областного центра к зиме!