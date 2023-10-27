Энергетики «Т Плюс» высадили липы в Тольятти

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Сотрудники Тольяттинских тепловых сетей (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») высадили 40 лип в Автозаводском районе города. Новая липовая аллея появилась на улице 40 лет Победы в рамках федеральной экологической акции «Деревья – городам Т Плюс».

Липовые деревья традиционно используются для озеленения городских улиц и общественных мест, они обладают целым рядом преимуществ: устойчивостью к агрессивным факторам (загазованности, пыли, грязи), морозостойкостью, неприхотливостью и декоративностью. А в период цветения новая аллея порадует горожан медовыми ароматами.

«В рамках ESG-стратегии энергокомпания ежегодно вносит свой вклад в создание комфортной городской среды. В октябре этого года сотрудники теплосетевого предприятия приняли участие в высадке 5 тысяч сеянцев сосны в зеленой зоне, а сегодня заложили новую аллею вдоль одной из крупнейших автомагистралей», - отметил технический директор - главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Вадим Николаев.

Напомним, что с 2017 года компания «Т Плюс» ведет лесовосстановительную работу в регионе. За этот период энергетики высадили более 95 тысяч сеянцев сосны и березы на более 28 гектарах леса в Тольятти, Самаре, Новокуйбышевске и Сызрани.