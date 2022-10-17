Энергетики «Т Плюс» высадили 12 тысяч сеянцев сосны в лесном массиве Тольятти

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В минувшие выходные сотрудники тольяттинских подразделений Самарского филиала «Т Плюс» вместе со своими семьями высадили сеянцы сосны в лесном массиве города. Экологическое мероприятие по восстановлению сгоревшего в 2010 году соснового бора давно стало традиционным для энергетиков. В этом году оно собрало 150 волонтеров с Тольяттинской ТЭЦ, ТЭЦ ВАЗа, Тольяттинских тепловых сетей, а также руководителей энергокомпании.

В общей сложности энергетики высадили 12 000 сеянцев сосны на территории 5 гектар в районе Васильевских озёр. Лесовосстановительные мероприятия в Тольятти энергетики «Т Плюс» проводят с 2017 года. За это время в экологических активностях приняли участие около 1,5 тысячи работников Холдинга, которые высадили 75 000 сеянцев сосны на 19 гектарах.

«Наша компания делает все необходимое, чтобы данная экологическая традиция сохранялась и развивалась. Я с удовольствием присоединился к своим коллегам со станций и из тепловых сетей, чтобы сообща внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в Тольятти», - отметил заместитель директора Самарского филиала «Т Плюс» по коммерции и развитию Денис Бобров.

В планах «Т Плюс» в ближайшее время провести масштабное экологическое мероприятие по высадке леса в четырех крупнейших городах региона – Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани.

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