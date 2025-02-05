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Энергетики «Т Плюс» рекомендовали управляющим компаниям региона скорректировать режим теплоснабжения домов

5 февраля 2025 12:32
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Энергетики «Т Плюс» рекомендовали управляющим компаниям региона скорректировать режим теплоснабжения домов

Самарский филиал «Т Плюс» направил в адрес обслуживающих организаций региона рекомендации, призванные обеспечить безопасность горожан. Это связано с повышением температуры воды в трубопроводах для нужд отопления и горячего водоснабжения на фоне похолодания.

Согласно требованиям законодательства РФ, температура воды в кране горячего водоснабжения не должна превышать 75°С. Теплоэнергетики обращают внимание, что за соблюдение данной нормы отвечают управляющие компании, которые обслуживают тепловые пункты многоквартирных жилых домов и организаций. Для этого необходимо вести усиленный контроль за состоянием систем теплопотребления и не допускать превышения нормативных значений горячего водоснабжения. В частности, в тех домах, тепловые пункты которых не оборудованы автоматическими регуляторами температуры в системе горячего водоснабжения или регуляторы неисправны, энергетики рекомендуют переключить линию подачи на обратный трубопровод.

Рекомендации Самарского филиала «Т Плюс» направлены на обеспечение безопасного режима горячего водоснабжения для жителей региона.

Теги: Т ПЛЮС

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