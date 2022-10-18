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Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности в одной из школ Сызрани

18 октября 2022 12:29
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Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности в одной из школ Сызрани

Сотрудники «Т Плюс» провели уроки энергобезопасности для учеников 3 класса школы №21 Сызрани. Мероприятие прошло в рамках большой межрегиональной программы «Безопасность тепла».

Гости рассказали ребятам о Сызранской ТЭЦ, где рождается тепло и свет для жителей города, о сложном, но интересном процессе производства энергии. Сказочный герой Теплослав напомнил школьникам важные правила, которые следует соблюдать вблизи энергетических объектов – не наступать на крышки люков теплосетей, не играть рядом с теплотрассами, не заходить за ограждения на местах ремонтных работ. Свои знания ребята закрепили во время увлекательной эстафеты.

«Важно, чтобы подрастающее поколение помнило историю родного края. В частности, в рамках этого урока мы напомнили ребятам о юбилее Сызранской ТЭЦ, которая обеспечивает комфорт и уют в домах горожан вот уже 75 лет. Примечательно, что некоторые школьники после мероприятия поделились своей новой мечтой – стать энергетиком», – рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в Самаре Ольга Воробьева.

По завершении урока все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».

 

Теги: Т ПЛЮС

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