Энергетики «Т Плюс» провели игру по энергобезопасности в детском оздоровительном лагере «Циолковский»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан
Тольяттинка поставила на незаконный миграционный учет 80 иностранных граждан
Два села Самарской области – Ширяево и Смолькино – вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»
Два села Самарской области – Ширяево и Смолькино – вошли в Ассоциацию «Самые красивые деревни и городки России»
Движение по старому мосту через реку Сок в Самаре откроют в августе 2021 года
Движение по старому мосту через реку Сок в Самаре откроют в августе 2021 года
Возобновились рейсы из Самары в Анталью
Возобновились рейсы из Самары в Анталью
Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье
Самарских учителей объявили недостаточно пригодными для преподавания курса по семье
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
В настоящий момент «заграница» закрыта для 94 тысяч должников из Самарской губернии
Аналитики спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в 2021 году
Аналитики спрогнозировали рекордный объем выдачи ипотеки в 2021 году
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.17
-0.03
EUR 87.07
0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Десятки молодых людей собрались, чтобы коллективно исполнить песню «Аист на крыше»
Грушинский фестиваль-2021 пройдет в формате городских концертов в Самарской области
На самарском стадионе "Салют" состоялись первые региональные официальные соревнования
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

Энергетики «Т Плюс» провели игру по энергобезопасности в детском оздоровительном лагере «Циолковский»

23 июня 2021 09:33
134
Энергетики «Т Плюс» провели игру по энергобезопасности в детском оздоровительном лагере «Циолковский»

Во время летних каникул энергетики «Т Плюс» организовали игровую зону для ребят всех возрастов, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Циолковский». В увлекательной форме специалисты компании напомнили мальчишкам и девчонкам об основных правилах безопасности вблизи энергетических объектов.

Ребята, разделившись на две команды, на скорость собирали гигантские пазлы и отвечали на вопросы ведущего: почему нельзя приближаться к ограждениям мест ремонтных работ и открытым колодцам, как помочь родителям сэкономить семейный бюджет, соблюдая энергоэффективные советы, как нужно себя вести, если стали свидетелем дефекта на коммуникациях и прочие. Урок–эстафета никого не оставил равнодушным!

По итогам игры все ребята зарядились отличным настроением, получили сувениры от энергетиков и пообещали всегда соблюдать правила энергобезопасности.

Теги: Т ПЛЮС Энергетики

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства.
16 июня 2021, 19:57
«Т Плюс» ужесточит борьбу с незаконными постройками на теплосетях
Компания больше года проводит проверки с целью освобождения охранных зон от посторонних объектов, мешающих безопасной эксплуатации теплосетевого хозяйства. ЖКХ
853
На время ремонтных работ жители города обеспечены горячим водоснабжением по резервным схемам.
15 июня 2021, 15:07
Специалисты Т Плюс досрочно заменили теплосети под тремя автомагистралями в Самаре
На время ремонтных работ жители города обеспечены горячим водоснабжением по резервным схемам. ЖКХ
727
На время проведения монтажных работ на этих участках полностью приостановлено автомобильное движение.
13 июня 2021, 17:26
Специалисты Т Плюс меняют магистральные трубопроводы под тремя самарскими автомагистралями
На время проведения монтажных работ на этих участках полностью приостановлено автомобильное движение. ЖКХ
1198

В центре внимания
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
23 июня 2021  11:23
Вводится поэтапное закрытие движения по основному створу улицы Ново-Садовой в Самаре
8
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
23 июня 2021  11:14
В Самарской области вновь ввели запрет на пребывание в лесах
19
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
23 июня 2021  09:23
В Самарской области усилят контроль за действующими ограничениями
141
Усилят контроль за действующими в регионе ограничениями.
22 июня 2021  19:18
Дмитрий Азаров объявил о возможном введении дополнительных антиковидных мер в регионе
524
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
22 июня 2021  12:54
Снова рост: 90 новых случаев коронавируса выявили в Самарской области за сутки
403
Весь список