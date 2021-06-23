Энергетики «Т Плюс» провели игру по энергобезопасности в детском оздоровительном лагере «Циолковский»

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Во время летних каникул энергетики «Т Плюс» организовали игровую зону для ребят всех возрастов, отдыхающих в детском оздоровительном лагере «Циолковский». В увлекательной форме специалисты компании напомнили мальчишкам и девчонкам об основных правилах безопасности вблизи энергетических объектов.

Ребята, разделившись на две команды, на скорость собирали гигантские пазлы и отвечали на вопросы ведущего: почему нельзя приближаться к ограждениям мест ремонтных работ и открытым колодцам, как помочь родителям сэкономить семейный бюджет, соблюдая энергоэффективные советы, как нужно себя вести, если стали свидетелем дефекта на коммуникациях и прочие. Урок–эстафета никого не оставил равнодушным!

По итогам игры все ребята зарядились отличным настроением, получили сувениры от энергетиков и пообещали всегда соблюдать правила энергобезопасности.