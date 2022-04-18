Энергетики «Т Плюс» прошли обучение, важное для жизни и здоровья

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В Самаре сотрудники ПАО «Т Плюс» прошли специализированное обучение по обслуживанию и периодической проверке средств индивидуальной защиты (СИЗ) для выполнения работ на высоте. Постоянное повышение квалификации по данной теме крайне важно для сохранения жизни и здоровья энергетиков, выполняющих высотные работы. Обучение проводил один из ведущих профильных учебных центров в России – «Крымский центр подготовки верхолазов» на базе Самарского учебно-курсового комбината ПАО «Т Плюс».

Курс подготовки занял 32 часа и состоял из теоретической части и практических занятий. Слушатели из 13 филиалов ПАО «Т Плюс» изучили особенности эксплуатации различных СИЗ, учились находить дефекты оборудования, правильно оформлять необходимую документацию на применяемые на производстве средства индивидуальной защиты в соответствии с действующим законодательством и стандартами. По итогам обучения энергетики сдали экзамен, в ходе которого требовалось отыскать все скрытые дефекты на предлагаемых системах удерживания от падения с высоты, в которые входят страховочные пояса, стропы позиционирования и многое другое.

«Современные средства индивидуальной защиты на 100% обеспечивают безопасность сотрудника во время проведения работ на высоте. Важно, чтобы СИЗ были исправны и использовались по назначению, а это уже зона ответственности самих специалистов. Поэтому постоянное повышение квалификации позволяет сохранять жизни и здоровье сотрудников энергокомпании», - отметил директор филиала «Самарский УКК» ПАО «Т Плюс» Иван Агриков.

В общей сложности данное обучение прошли 35 специалистов ПАО «Т Плюс». По итогам обучения были выданы удостоверения о допуске к работе по обслуживанию и периодическому осмотру средств индивидуальной защиты от падения с высоты.



