Энергетики «Т Плюс» предупредили о новом виде мошенничества

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Летом 2021 года были зафиксированы случаи, когда неустановленные лица объявляют закупочные процедуры от имени энергокомпании ПАО «Т Плюс».

Как это происходит? Мошенники направляют потенциальным поставщикам товаров (работ, услуг) по электронной почте информацию или документы о якобы проводимых закупках с указанием ПАО «Т Плюс» как заказчика. При этом, в действительности, потребность в данных услугах у компании отсутствует, никакие процедуры не объявлялись, сотрудники в штате компании не числятся.

Мошенники представляются именами разных сотрудников. Их схема состоит в обязательном приобретении потенциальными поставщиками некого сертификата соответствия квалификации участника закупки стоимостью порядка 50 тысяч рублей.

Энергетики призывают в случае, если вам поступили обращения сомнительного характера, не позволяющие идентифицировать закупку или отправителя запроса, направлять такие сообщения на горячую линию ПАО «Т Плюс» по телефону 8 (800) 700-06-06 или на электронную почту: hotline@tplusgroup.ru.

Сообщения о фактах мошенничества, поступившие на Горячую линию, передаются в Службу безопасности компании, которая передает их в правоохранительные органы.



