Энергетики «Т Плюс» подвели итоги работы в 2021 году

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В 2021 году ПАО «Т Плюс» обновило свыше 680 км тепловых сетей, что на треть больше в сравнении с прошлым годом. Одним из лидеров стала Самара, где перекладки выросли вдвое благодаря переходу города на «альткотельную». Об этом на ежегодной межрегиональной пресс-конференции заявил генеральный директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

Подготовка к отопительному сезону 2021-2022 гг. в регионах присутствия энергокомпании прошла в плановом порядке. Более того, в ряде областей и республик энергетики начали подачу тепла для абонентов на две недели раньше обычного. В частности, в Самаре социальные объекты начали подключать уже 16 сентября, а жилой фонд - 20 сентября. При этом в рамках ремонтной кампании здесь были выполнены работы по обновлению тепловых сетей на 48 участках, что стало очередным рекордом для областного центра. В общей сложности в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани энергетики «Т Плюс» заменили свыше 100 км коммуникаций.

В 2021 году энергетики продолжили реализацию проекта по цифровизации всех направлений бизнеса – от прокладки «умных» теплосетей до развития дистанционных сервисов для клиентов. Кроме того, этим летом в Самарском регионе к поиску дефектов на подземных коммуникациях был привлечен роботизированный комплекс, а руководству областного центра был презентован Центр мониторинга качества, созданный для контроля за качеством поставляемых ресурсов в городах, отнесенных к ценовым зонам.

«В этом году в регионе проделана большая работа, главным результатом которой станет повышение надежности теплоснабжения горожан. В будущем году темпы замены тепловых сетей будут сохранены», - отметил директор филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Александр Гришатов.

Стоит отметить, что на реализацию планов энергокомпании в этом году никак не повлияла пандемия. В целом на защитные мероприятия, включая закупку масок, химическую обработку помещений, в 16 регионах «Т Плюс» затратила в 2021 году около 1,5 млрд рублей.