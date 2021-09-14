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Энергетики «Т Плюс» напомнили гостям Дня города Самары о правилах безопасности вблизи энергообъектов

14 сентября 2021 12:42
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Энергетики «Т Плюс» напомнили гостям Дня города Самары о правилах безопасности вблизи энергообъектов

Филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» организовал на набережной р.Волга интерактивную площадку, приуроченную к празднованию Дня города. С помощью увлекательных конкурсов энергетики напомнили детям и их родителям об обязательных правилах безопасности вблизи энергетических объектов и поделились секретами энергосбережения. Интерактив теплоэнергетиков прошел в рамках поддержки Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Всем желающим энергетики предлагали попробовать свои силы в сборке гигантских пазлов. В процессе конструирования гости праздника узнавали о том, откуда берется тепло, как оно доходит до квартир и какую опасность может представлять при нарушении простых правил безопасности. Итоговая же картина пазла знакомила горожан с полезными советами по энергосбережению в домашних условиях.

«Благодаря мероприятию мы смогли в игровой форме напомнить детям и их родителям простые правила безопасности вблизи энергообъектов», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Филиппов.

В общей сложности гостями интерактивной площадки «Т Плюс» стали несколько сотен самарцев. Все они зарядились отличным настроением и получили памятные подарки от энергетиков.

Теги: Т ПЛЮС Энергетики

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