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Энергетики «Т Плюс» напоминают о правилах безопасности

5 февраля 2021 22:26
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Накануне прихода в регион аномальных морозов горожанам напоминают о правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

Накануне прихода в регион аномальных морозов филиал «Самарский» ПАО «Т Плюс» напоминает горожанам о правилах, которые необходимо соблюдать вблизи энергообъектов.

Во время резких перепадов температур наружного воздуха существенно возрастает риск возникновения повреждений на коммуникациях, что может представлять угрозу для жизни и здоровья граждан.

Правила безопасности вблизи энергообъектов (тепловых сетей надземной прокладки, тепловых камер) просты:

- отойти на безопасное расстояние от места выхода воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения;

- водителям автотранспортных средств избегать остановки или парковки транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о выходе горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

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