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Энергетики «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности

5 марта 2021 14:12
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На период праздничных дней скорректирован график ремонтов на ТЭЦ, ГРЭС и котельных, будут ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы.

В период с 6 по 8 марта 2021 года предприятия Группы «Т Плюс» в Самарском регионе будут работать в режиме повышенной готовности для обеспечения надежного тепло- и энергоснабжения.

На период праздничных дней скорректирован график ремонтов на ТЭЦ, ГРЭС и котельных, будут ужесточены пропускной и внутриобъектовый режимы. На теплосетевых предприятиях будет увеличено количество обходов и объездов коммуникаций, дополнительно проверена исправность спецтехники и автотранспорта.

«Специалисты энергокомпании усилили контроль состояния работы технологического и теплосетевого оборудования, организовано взаимодействие с районными администрациями, краевыми подразделениями МЧС и всеми городскими коммунальными службами для оперативной отработки любых нештатных ситуаций», - отметил главный инженер филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Андрей Евграфов.

Теплоэнергетики напоминают, что горожане могут сообщить о выходе горячей воды на поверхность или отсутствии крышки люка на теплокамере в диспетчерские службы: тепловые сети г.Тольятти – (8482) 719-252 и 283-322; тепловые сети г.Новокуйбышевска – (84635) 6-27-60; тепловые сети г.Сызрани – (8464) 929-2-51; тепловые сети г.Самары - teplo.energy или по телефону (846) 279-65-00.

 

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