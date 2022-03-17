Энергетики обсудили с Ростехнадзором новые Правила подключения к системам теплоснабжения

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Представители четырех филиалов ПАО «Т Плюс» (Самарский, Саратовский, Ульяновский и Мордовский) приняли участие в онлайн-совещании со специалистами и руководством Средне-Поволжского управления Ростехнадзора (РТН). Его целью стало определение единых подходов, связанных с организацией надзорной деятельности и оказанием государственных услуг. Участники встречи обсудили основные направления взаимодействия энергокомпании и надзорного органа в свете вступления в силу с 1 марта новых Правил подключения (техприсоединения) к системам теплоснабжения.

В рамках мероприятия руководитель Средне-Поволжского управления РТН Ирина Панфилова разъяснила порядок проведения проверок поднадзорных объектов в связи с выходом постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 года «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора)», ответила на ряд вопросов, касающихся правил выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию объектов теплоснабжения и энергопринимающих установок потребителей, а также способов направления и порядка рассмотрения заявлений для регистрации экспертиз промышленной безопасности и многого другого. По отдельным моментам Территориальное управление намерено обратиться в Центральный аппарат РТН за дополнительным разъяснением.

Участники встречи выразили заинтересованность в дальнейшем конструктивном взаимодействии и проведении подобных совещаний для получения консультаций от специалистов Ростехнадзора по возникающим вопросам энергокомпании.