ЭнЭнергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

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Самарский филиал «Т Плюс» призывает жителей региона соблюдать правила безопасности на предстоящих праздниках. В самый разгар отопительного сезона температура теплоносителя в трубопроводах в зависимости от температуры окружающего воздуха может достигать максимальных параметров.

Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи энергообъектов:

- отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;

- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;

- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;

- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.