ЭнЭнергетики напоминают самарцам о необходимости соблюдения правил безопасности в новогодние праздники

Самарский филиал «Т Плюс» призывает жителей региона соблюдать правила безопасности на предстоящих праздниках. В самый разгар отопительного сезона температура теплоносителя в трубопроводах в зависимости от температуры окружающего воздуха может достигать максимальных параметров.
Специалисты компании круглосуточно контролируют состояние тепловых сетей в городах присутствия. Вместе с тем горожанам важно быть предельно внимательными и осторожными вблизи энергообъектов:
- отойти на безопасное расстояние от места выходы воды и пара;
- не пытаться пройти или проехать через участки парения или льющуюся горячую воду;
- водителям автотранспортных средств избегать остановку или парковку транспортных средств на тепловых камерах;
- не находиться вблизи технологических объектов коммунальных служб.
Если Вы заметили сбой в работе оборудования, утечку или парение – не приближайтесь к месту происшествия и воспользуйтесь онлайн-сервисом «Тепловая справочная служба» (ТСС) по телефону 8 (800) 700-18-46 или на сайте https://tss.tplusgroup.ru/.