«ЕЭС-Гарант» презентовал свои проекты по энергосбережению представителям муниципалитетов

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Эксперты ООО «ЕЭС-Гарант» презентовали самарские проекты по внедрению энергосберегающих технологий в рамках круглого стола «Вектор энергоэффективности 2021», который прошел в Нефтегорске (Самарская область). Основными участниками мероприятия стали представители муниципальных районов Самарской области.

«Система энергосервисных контрактов удобна и выгодна нашим клиентам, поскольку позволяет оплачивать все работы из полученной экономии. Из недавних реализованных проектов – модернизация уличного освещения в Октябрьске. Это позволит муниципалитету сократить расходы на оплату электроэнергии до 70%, а за пять лет сумма экономии составит 37 млн рублей. И это лишь один из примеров грамотного применения энергоэффективных технологий», - рассказала руководитель управления продаж дополнительных видов деятельности и услуг Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Шардт.

На сегодняшний день общий размер экономии клиентов регионального филиала «ЕЭС-Гарант» уже достиг порядка 150 млн рублей. В числе ключевых проектов энергосбережения эксперты ООО «ЕЭС-Гарант» отметили модернизацию внутреннего и наружного освещения, установку блочно-модульных котельных, комплексное решение вопроса по учету энергоресурсов, газопоршневые электростанции (ГПЭ) и системы частотного регулирования электропривода.