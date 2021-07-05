«ЕЭС-Гарант» представил энергосервисные решения колледжам Тольятти

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Руководитель Самарского подразделения межрегионального центра продаж «Волга» ООО «ЕЭС-Гарант» Ольга Шардт рассказала представителям учреждений среднего профессионального образования г. Тольятти о возможностях повышения энергоэффективности.

Особое внимание она уделила реализации энергосервисных контрактов. Ольга Шардт отметила, что такой формат работы позволит сократить затраты на оплату коммунальных услуг и улучшить систему освещения.

«Основным преимуществом энергосервисного контракта является возможность без привлечения дополнительных средств модернизировать оборудование и провести энергосберегающие мероприятия за счёт энергосервисной компании, а оплата ее работ будет производиться из экономии поэтапно», - подчеркнула Ольга Шардт.

Напомним, что общий размер экономии для организаций, заключивших сервисные договоры в 2019-2020 годах с Самарским подразделением ООО «ЕЭС-Гарант», оценивается в 150 млн рублей.