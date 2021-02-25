«ЕЭС-Гарант» оценил эффективность новой системы уличного освещения в Безенчуке за 2020 год

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«ЕЭС-Гарант» оценил эффективность новой системы уличного освещения в городе Безенчук Самарской области. В результате ее установки в 2020 году экономия потребления электрической энергии в городе составила 817,5 тыс. кВт.ч или порядка 6,1 млн рублей.

В рамках энергосервисного контракта между ООО «ЕЭС-Гарант» и муниципальным образованием заменено 1594 устаревших ламп на новые светодиодные светильники и установлена система автоматического управления освещением. Все работы по контракту компания выполнила за свой счет, а оплата ее услуг производится из образовавшейся экономии.

Всего «ЕЭС-Гарант» заключил более тысячи энергосервисных контрактов с суммарной экономией клиентов порядка 4 млрд рублей, передает пресс-служба "ТПлюс".