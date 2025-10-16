Двойные начисления за ЖКУ возможны при смене управляющей компании

136

Двойные начисления за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) могут возникнуть, например, в случае смены управляющей компании. Об этом рассказал доцент кафедры финансового контроля Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Он уточнил в интервью агентству "Прайм", что подобные двойные начисления возникают, когда уходящая с объекта компания продолжает формировать платежные документы. В результате собственники получают два комплекта квитанций за одни и те же услуги.

"Подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса”, — пояснил Осянин.

Он также обратил внимание, что некоторые управляющие компании могут намеренно разделять единую услугу на несколько компонентов. Это позволяет включать их в общие расходы и одновременно выделять отдельной строкой.

В ряде случаев недобросовестные УК включаются в квитанции несуществующие услуги, иногда дублирование начислений объясняется технической ошибкой, продолжил эксперт.

Во избежание переплат Осянин посоветовал внимательно проверять каждый пункт в квитанциях и сравнивать их с цифрами, полученными в предыдущем периоде.

Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова также рекомендовал использовать для оплаты только официальные платформы и своевременно требовать у управляющей компании пересчета ошибочных начислений. Если эти меры не помогают, следует обращаться в жилищную инспекцию или прокуратуру, пишет Смотрим.