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До 31 августа у жителей Самарской области есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!»

25 августа 2021 15:56
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Около 1500 жителей Самарской области уже приняли участие в акции «На дачу – без долгов!»

До 31 августа 2021 года у жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани есть возможность принять участие в акции «На дачу без долгов!» и получить ценные призы от АО «ЭнергосбыТ Плюс». На сегодняшний день уже 40 клиентов энергосбытовой компании выиграли подарки для летнего и дачного отдыха.

Акция «На дачу без долгов!» проходит с 1 июня 2021 года и продлится до конца лета. Для участия в ней необходимо погасить задолженность за тепло и досрочно оплатить услуги «ЭнергосбыТ Плюс» за летние месяцы. В первых двух этапах – по итогам июня и июля – уже приняли участие около 1500 клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

По итогам третьего, заключительного этапа, будут разыграны фильтры для воды и термокружки. Чтобы стать участником акции, необходимо до 31 августа 2021 года полностью оплатить начисление за тепловую энергию за июль и аванс за август. Также одним из условий является отсутствие просроченной задолженности перед энергосбытовой компанией.

«В настоящее время в офисах обслуживания клиентов проходят награждения победителей акции и вручение подарков. Мы призываем всех желающих принять участие в акции и не упустить возможность получить приятный бонус от поставщика тепловой энергии», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Подробнее о предложениях АО «ЭнергосбыТ Плюс» можно узнать на официальном сайте компании https://samara.esplus.ru/promo/.

 

Теги: акция ЭнергосбыТ Плюс

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