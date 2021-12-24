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До 25 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов

24 декабря 2021 14:33
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В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

До 25 декабря включительно клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за декабрь будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:
- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);
- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте (без регистрации);
- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).

«Компания имеет широкий спектр каналов для передачи показаний приборов учета горячей воды. Данную информацию можно передать с помощью онлайн-сервиса «Передать показания» на официальном сайте компании. Дистанционные сервисы являются приоритетными для связи с компанией, так как позволяют сделать наши взаимоотношения с клиентами максимально комфортными и безопасными для обеих сторон», - отметил руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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