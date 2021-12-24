До 25 декабря «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов

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До 25 декабря включительно клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за декабрь будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.



Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).



«Компания имеет широкий спектр каналов для передачи показаний приборов учета горячей воды. Данную информацию можно передать с помощью онлайн-сервиса «Передать показания» на официальном сайте компании. Дистанционные сервисы являются приоритетными для связи с компанией, так как позволяют сделать наши взаимоотношения с клиентами максимально комфортными и безопасными для обеих сторон», - отметил руководитель управления биллинга и клиентского сервиса Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».



Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».