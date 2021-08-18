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До 25 августа клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учета ГВС 

18 августа 2021 16:56
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Передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут несколькими способами.

До 25 августа клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

Передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:
- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);
- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);
- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).

«Для своих клиентов мы предлагаем большой перечень дистанционных каналов коммуникации, благодаря которым можно быстро и безопасно направить данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Ежемесячно фиксируем прибавление числа пользователей онлайн-сервисов. На данный момент практически каждый второй гражданин, пользующийся услугами компании, передает данные прибора учета ГВС дистанционно», - сообщил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.

Теги: показания счетчиков ЭнергосбыТ Плюс

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