До 25 августа клиентам «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо передать показания приборов учета ГВС 

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До 25 августа клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за август будут отражены актуальные начисления за горячую воду.



Передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.



Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс») и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. «ЭнергосбыТ Плюс»).



«Для своих клиентов мы предлагаем большой перечень дистанционных каналов коммуникации, благодаря которым можно быстро и безопасно направить данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Ежемесячно фиксируем прибавление числа пользователей онлайн-сервисов. На данный момент практически каждый второй гражданин, пользующийся услугами компании, передает данные прибора учета ГВС дистанционно», - сообщил директор по продажам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Юрий Рябов.



Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.