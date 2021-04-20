До 25 апреля «ЭнергосбыТ Плюс» ожидает показания приборов учета ГВС от своих клиентов

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На протяжении этой недели, до 25 апреля, клиентам Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс», имеющим индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения, необходимо передать показания счетчиков. В таком случае в платежных документах за апрель будут отражены актуальные начисления за горячую воду.

Напоминаем, что передать показания счетчиков по квитанциям от «Т Плюс» жители могут с 15 по 25 число каждого месяца несколькими способами:

- в Личном кабинете (в данном случае регистрация на сайте обязательна);

- через сервис «Передача показаний онлайн» на официальном сайте https://samara.esplus.ru/service/post/ (без регистрации);

- с помощью QR-кода на квитанции.

Для клиентов, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, дополнительно доступны онлайн-чат, а также мессенджеры Telegram и Viber (Светлана. ЭнергосбыТ Плюс) и социальная сеть ВКонтакте (Светлана. АО «ЭнергосбыТ Плюс»).

«В энергокомпании налажено несколько альтернативных дистанционных каналов коммуникации, благодаря которым можно быстро, надежно и безопасно направить данные индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения. Данные онлайн-сервисы с каждым месяцем становятся все более популярными среди наших клиентов. На данный момент практически каждый второй гражданин, пользующийся услугами компании, передает данные прибора учета ГВС дистанционно», - рассказал руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр Гречиха.

Все подробности о способах передачи показаний индивидуальных приборов учета горячего водоснабжения можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://samara.esplus.ru.