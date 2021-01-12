До 23 января в Самаре ведется прием показаний приборов учета воды

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Оплата холодного водоснабжения и водоотведения производится либо по нормативу, либо по индивидуальным приборам учёта. Показания счётчиков холодного водоснабжения (и горячего – для расчёта водоотведения) необходимо передавать в «РКС-Самара» с 7 по 23 число каждого месяца. Способы передачи показаний:

- через личный кабинет lk.samcomsys.ru,

- через сайт samcomsys.ru без регистрации,

- по телефону 207-25-40 (через голосового робота – без очереди),

- в центрах обслуживания клиентов,

- через ящики для сбора показаний.

Также нужно обращать внимание на срок поверки прибора учёта, дата которой указана в технической документации. Если пропустить этот срок, три месяца начисления будут производиться по среднему, а с четвёртого месяца – по нормативу. Срок поверки можно узнать в центрах обслуживания клиентов или по телефону контактного центра «РКС-Самара» 207-25-40. Стоит отметить, что сейчас приборы поверяются без демонтажа, на дому абонентов.

Обращаем внимание, что квитанции за водоснабжение и водоотведение за декабрь 2020 года были сформированы и разосланы жителям в декабре. Они рассчитывались по ноябрьским показаниям. Если возникнет необходимость получить их в январе, это можно сделать либо в личном кабинете на сайте samcomsys.ru, либо в любом центре обслуживания клиентов «РКС-Самара». Следующие квитанции за холодную воду и канализацию самарцы получат в феврале за январь 2021 года.