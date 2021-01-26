Дмитрий Азаров потребовал разобраться с качеством горячей воды в Тольятти

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Об этом Губернатор Самарской области заявил на оперативном совещании с Правительством и главами муниципальных образований.

«Разберитесь досконально. Должен быть проведён перерасчёт за некачественную услугу для населения. Количество жалоб запредельное. В кратчайшие сроки найдите и устраните причину», - поручил Дмитрий Азаров главе Тольятти.

Сергей Анташев доложил, что в настоящий момент совместно с Роспотребнадзором и предприятиями ЖКХ начато расследование по имеющимся жалобам. Дмитрий Азаров поручил подключиться к решению проблемы и областному министерству ЖКХ.