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Дмитрий Азаров потребовал от глав муниципалитетов ускорить подачу тепла в дома

21 сентября 2021 18:19
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Елена Лапушкина доложила, что в день будет подключаться порядка 900 домов.

Во вторник, 21 сентября, губернатор Дмитрий Азаров в ходе оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции обсудил с главами муниципальных образований вопрос о подключении к теплу социальных объектов и жилых домов.

Задачу начать отопительный сезон раньше достижения нормативных температурных показателей глава региона поставил 15 сентября, и уже с 16 сентября начался процесс подключения отопления в социальных объектах. Сегодня о ходе работ отчитались главы муниципалитетов и руководители профильных министерств.

Так, по словам мэра областной столицы Елены Лапушкиной, к отоплению уже подключены все стационары, 270 поликлиник (это больше 70% от всех учреждений первичного звена здравоохранения). Министр здравоохранения региона Армен Бенян дополнил, что все поликлиники, расположенные в отдельных зданиях, уже подключены к теплу, продолжается подключение на объектах, которые расположены в жилых домах.

Что касается объектов образования, уже подключены 95% школ, по ряду учреждений ведутся внутренние работы, с которыми муниципалитет планирует справиться в течение нескольких дней. Также остаются без тепла 6 детских садов, расположенных на первых этажах жилых домов – их также планируется подключить в ближайшее время.

 «По адресам, где расположены социальные объекты, нужно проводить работу в равной степени, как и при подключении отдельностоящих социальных объектов. Не позднее завтрашнего дня эта задача должна быть решена», - поручил Дмитрий Азаров. 

 Из 10 254 домов в Самаре подключены к теплу 2135 домов, что составляет 20,8%. Еще около 600 домов будут подключены к теплу уже до конца сегодняшнего дня. Елена Лапушкина доложила, что в день будет подключаться порядка 900 домов. Губернатор с предложенными темпами не согласился.

«Я точно знаю, что можно не по 900 домов подключать, а по две тысячи. У вас мощности позволяют это сделать. И чем дальше теплоноситель подается, тем больше домов каждый день можно подключать. Жалоб уже немало. Не знаю, могут ли до вас люди достучаться, но я обращения вижу, - подчеркнул Дмитрий Азаров и обратился к руководству министерства ЖКХ - Нужно собрать совещание – собирайте, нужно помочь муниципалитету – помогайте, если сам не справляется, но темпы подачи тепла нужно увеличивать. Не тяните время, увеличивайте темпы».

О ситуации в Тольятти доложил мэр города Николай Ренц. К концу сегодняшнего дня в Автограде подключат к теплу все детские сады и школы. Также уже есть тепло во всех медицинских учреждениях. Что касается жилого фонда, из 2306 зданий за два дня подключены больше 300, основной объём подключений начнется с завтрашнего дня, полное подключение планируется в субботу.

 «Коллеги, мы договаривались с вами, что задача по подключению тепла сейчас – первоочередная, ключевая, для того, чтобы не допустить масштабного распространения заболеваний – имею в виду в первую очередь орви и грипп. Холодная погода ослабляет здоровье людей, все мы это с вами понимаем. И неслучайно, с заботой о людях, вам было дано поручение начать отопительный сезон раньше срока. Мы находимся в особых условиях, действует особый эпидемиологический режим. Поэтому я прошу глав всех муниципальных образований лично заниматься этим вопросом, координировать работу ответственных структур. Везде должно быть четкое понимание процессов, что позволит увеличить темпы подключения», - резюмировал глава региона.

 

Фото:   правительство СО

 

Теги: Акценты

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