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Дмитрий Азаров обсудил с руководством Фонда содействия реформированию ЖКХ дальнейшее сотрудничество

8 июля 2021 19:25
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Участники сегодняшней встречи обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилья, ситуацию с заменой лифтового оборудования.

В четверг, 8 июля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с Председателем наблюдательного совета государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Сергеем Степашиным и генеральным директором организации Константином Цициным, которые сегодня работают в регионе. 

Стороны обсудили сотрудничество по вопросам переселения граждан из аварийного жилья, замены лифтового оборудования, модернизации коммунальной инфраструктуры. Более подробно этот вопрос обсуждался в дальнейшем на большом совещании с отраслевыми министерствами, ведомствами и главами муниципалитетов.

«У нас с Фондом сложились партнерские отношения. Мы находимся на короткой связи, всегда есть возможность посоветоваться и обсудить острые моменты, – отметил Глава региона. – Уверен, что сегодняшнее совещание придаст импульс решению важнейших вопросов и по аварийному жилью, и по реализации программ по капитальному ремонту». 

Напомним, задачу ускорить переселение граждан из аварийного жилья поставил Президент страны Владимир Путин. К концу 2024 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда», общий объем расселенной жилплощади должен достичь 10 миллионов квадратных метров. 

Сергей Степашин отметил, что в Самарской области вполне реально сдвинуть сроки переселения граждан на год. «У Самарской губернии в этом плане потенциал очень хороший, – констатировал председатель наблюдательного совета Фонда. – Мы готовы предоставлять средства на переселение граждан опережающими темпами».

Вопрос расселения граждан из аварийного жилья является одним из ключевых в работе регионального Правительства. На решение этого вопроса закладываются значительные бюджетные средства. Только в прошлом году из аварийного фонда было переселено 2,5 тысячи человек.

Опережающие темпы по переселению сохраняются и в этом году. На последнем заседании Самарской губернской думы были приняты поправки, согласно которым на эти цели дополнительно выделяется полтора миллиарда рублей – средства областного и федерального бюджетов.

Также участники сегодняшней встречи обсудили ситуацию с заменой лифтового оборудования. В Самарской области лифты обновляют по региональной программе господдержки собственников жилья, на переоснащение лифтового оборудования постоянно выделяются дополнительные средства. Так, при внесении последних поправок в бюджет учтены дополнительно 220 миллионов рублей на эти цели. На сегодняшний день в регионе требуют замены 7 572 лифта – это половина от общего количества. С 2021 года замену лифтов можно проводить за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Сергей Степашин выразил готовность оказать поддержку региону в этом направлении. 

«Это очень актуальная и финансово емкая проблема, которую ставят перед нам люди, старшие по домам», – отметил Губернатор.

Еще одна важная тема, которую подняли участники встречи, касается модернизации коммунальной инфраструктуры. Председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ отметил, что сегодня в стране порядка 70% коммунальной инфраструктуры находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в комплексном обновлении. Поэтому Президент страны принял решение о выделении на эти цели 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния. 

Дмитрий Азаров сообщил, что в Самарской области этой темой занимаются не первый год. Так, сегодня власти региона рассматривают возможность привлечения кредитных средств на работы по реновации исторической части Самары. В первую очередь, необходимо привести в порядок коммунальную инфраструктуру территории исторического поселения. Теперь, благодаря решению Президента, у региона есть возможность получить господдержку.

 

Фото:   СОВА

 

Теги: вопросы ЖКХ Дмитрий Азаров руководство Фонда

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