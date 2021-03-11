Для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в регионе действует сразу несколько онлайн-каналов для оплаты тепловой энергии

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Для клиентов АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарском регионе действует сразу несколько онлайн-каналов для своевременной оплаты коммунальных услуг отопления и горячего водоснабжения.

С 1 числа каждого месяца жители Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани из числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» могут увидеть свои квитанции в электронном виде в личном кабинете. Причем дистанционно рассчитаться за услуги энергокомпании можно различными способами: для клиентов с 11-значными лицевыми счетами создана возможность оплаты в личном кабинете, а с 10-значными - доступен также онлайн-сервис «Форма оплаты без регистрации» на сайте. Помимо этого, все клиенты могут воспользоваться онлайн-банками.

«Наша компания постоянно расширяет число каналов обратной связи и оплаты предоставленных услуг. Каждый клиент имеет возможность совершать платежи за тепловую энергию любым альтернативным способом – через личный кабинет, онлайн-банк или форму на официальном сайте», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Со всеми способами оплаты услуг энергокомпании можно ознакомиться на сайте в разделе «Как оплатить».