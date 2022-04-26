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Десять самовольных подключений выявлено в Самаре в 2022 году

26 апреля 2022 10:21
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Десять самовольных подключений выявлено в Самаре в 2022 году

В первом квартале 2022 года специалисты «РКС-Самара» обнаружили 10  самовольных подключений к централизованным системам водоснабжения и водоотведения в частном секторе города Самары. Жителям, незаконно врезавшимся в инженерные коммуникации, начислили более 470 000 рублей, из которых уже оплачено 332 000 рублей.  

Проверка частного сектора специалистами ресурсоснабжающего предприятия ведётся как планово, так и по сообщениям от соседей, у которых самовольщики воруют воду, подключаясь незаконно к сетям водоснабжения, или сбрасывают в чужую канализацию свои стоки. 

Самовольные врезки чреваты серьёзными последствиями. Выполняемые неспециалистами, они могут спровоцировать попадание загрязняющих веществ в воду, чрезмерное заиливание канализации и стать источником технологических сбоев на сетях водоснабжения и водоотведения. 

В прошлом году в Самаре было обнаружено 101 самовольное подключение к сетям водоснабжения и водоотведения. Из них 90 незаконников – физические лица, 11 – юридические. В 2022 году рейды по выявлению самовольных подключений продолжаются, с наступлением тепла их количество будет увеличено. 

 

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