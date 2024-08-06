Деревянный туалет опять выехал к самарскому дому

185

Каждые две недели - засор. В таком регулярном режиме живёт дом 274 по пр. Карла Маркса. С начала года бригады цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» выезжали сюда чистить трубы уже 11 раз! Каждый засор возникал из-за мусора, который сам в трубах не появляется - его обычно смывают в унитаз и раковину жители, тем самым грубо нарушая правила пользования канализацией. «Это не норма», - решили в ресурсной компании и провели по адресу показательную акцию. У подъезда девятиэтажного нарушителя поставили деревянный туалет и яркие плакаты с правилами.

Жители с любопытством изучили раздаточный материал, попытались исследовать сам туалет, но больше всего внимания привлекла ловушка из канализационного колодца, которую установили на выпускной трубе пару дней назад. Как и следовало ожидать, «попались» влажные салфетки из нетканого материала и немного овощных очисток. Но даже это «немного» через пару дней могло превратиться в непроходимый засор.

За полгода бригады канализационной помощи «РКС-Самара» устранили 5866 засоров. За этой цифрой стоит большая работа: обследование сетей, прочистка и промывка (где-то спецоборудованием, а где-то вручную). Это работа ресурсной компании? Да, и бригады её выполняют: днём и ночью, без выходных, иногда по колено в стоках. А обязанность жителей - не усугублять ситуацию и соблюдать правила пользования канализацией: не сбрасывать туда твёрдые бытовые отходы, средства гигиены, продукты, стройматериалы, химию. Ведь чем больше засоров, и чем они чаще - тем дольше приходится ждать бригаду на вызов.

Не доводите до деревянного туалета во дворе - соблюдайте правила пользования канализацией!