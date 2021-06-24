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Действенное средство: продолжаются аресты транспортных средств должников за услуги водоснабжения

24 июня 2021 15:55
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Как только судебные приставы арестовали автомобиль  гражданки Б., она сразу же заплатила за холодную воду. 

Продолжаются аресты транспортных средств должников, которые даже после решения суда не оплачивают потреблённые услуги водоснабжения и водоотведения. Так, на прошлой неделе судебные приставы-исполнители совместно с сотрудниками «РКС-Самара» арестовали автомобиль Renault Kaptur.

Его хозяйка, гражданка Б., по исполнительному приказу от 2020 года должна была оплатить 33,5 тысячи рублей. Однако исполнять решение суда она не торопилась. 18 июня судебные приставы-исполнители Кировского района города Самары арестовали её автомобиль. В этот же день долг перед «РКС-Самара» был погашен. 

Напоминаем, что квитанции за холодное водоснабжение и водоотведение должны оплачиваться до 10 числа месяца, следующего за платёжным. Если оплата не поступает в течение двух месяцев, ресурсоснабжающее предприятие передаёт данные в судебные инстанции, после чего может последовать арест имущества, в том числе – автомобиля. 

 

Фото из открытых источников

Теги: должники РКС-Самара

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