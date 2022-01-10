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Число клиентов «ЭнергосбыТ Плюс», зарегистрированных в личном кабинете, выросло в 1,5 раза

10 января 2022 20:02
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В число самых востребованных сервисов вошла передача показаний счетчиков ГВС и получение квитанции в электронном виде.

За 12 месяцев 2021 года количество клиентов-физических лиц Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», зарегистрировавшихся в личном кабинете (ЛК) энергокомпании, выросло в 1,5 раза. На данный момент это 177,9 тысяч человек, или около 12% от общего числа клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области.

Сегодня они могут воспользоваться всеми услугами ЛК: могут оперативно узнать начисления за тепло, передать показания приборов учета, оформить электронную доставку квитанций, направить запрос и прочее. В число самых востребованных сервисов вошла передача показаний счетчиков ГВС и получение квитанции в электронном виде. Так, на 56,2% увеличилось число пользователей, предпочитающих дистанционно направлять данные своих индивидуальных приборов учета тепла. Кроме того, клиенты, лицевой счет которых состоит из 10 цифр, активно выбирали доставку счетов за тепло по электронной почте: их число за год возросло вдвое. Напомним, что в этом случае платежные документы доступны с 1 числа каждого месяца.

«Онлайн-сервисы энергокомпании позволяют решить практически любой вопрос, возникающий у наших клиентов. Причем сделать это можно быстро и безопасно, без очередей и поездок в офисы обслуживания, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю», - отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Григорий Чернов.

Все подробности о дистанционных сервисах можно узнать на официальном сайте Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс». Информация о регистрации в личном кабинете клиента находится в каждой персональной квитанции.​

 

Фото:   «ЭнергосбыТ Плюс»

Теги: Т ПЛЮС

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