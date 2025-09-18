через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн

Процедура фото и видеоотчета о капитальном ремонте домов может быть введена в течение года, сообщил в эфире "России 1" член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.
Он уточнил, что это позволит сделать систему более прозрачной для жильцов.
"Коллеги предложили фиксировать каждый этап работ и выкладывать онлайн на сайте регионального оператора. Такой подход даст возможность жителям практически в режиме реального времени видеть, какие виды работ выполняются и насколько качественно или некачественно они делаются", – сказал Якубовский.
По словам депутата, будет разработан специальный регламент фиксации этапов капремонта, пишет Смотрим.
"Это будет банк данных: например, меняют стояк отопления, горячей воды — что там внутри оказалось после вскрытия? Может быть, нужны были дополнительные работы, а они быстренько спрятали все, деньги потрачены, а результат не достигнут. Мнение жильцов учтут, и более того, это и делается для жильцов, потому что, если они видят, что что-то идет не так, они в моменте могут прийти проверить вместе со службой заказчика регионального оператора или в будущем обратиться в органы судебной инстанции.", – пояснил депутат.