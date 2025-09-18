через год жильцы смогут следить за капремонтом домов онлайн

65

Процедура фото и видеоотчета о капитальном ремонте домов может быть введена в течение года, сообщил в эфире "России 1" член комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Якубовский.

Он уточнил, что это позволит сделать систему более прозрачной для жильцов.

"Коллеги предложили фиксировать каждый этап работ и выкладывать онлайн на сайте регионального оператора. Такой подход даст возможность жителям практически в режиме реального времени видеть, какие виды работ выполняются и насколько качественно или некачественно они делаются", – сказал Якубовский.

По словам депутата, будет разработан специальный регламент фиксации этапов капремонта, пишет Смотрим.